ترمب يعلق بشأن استهداف السفارة الاميركية في بغداد

2020/12/24 | 08:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد الرئيس الاميركي، دونالد ترمب، الخميس، انه سيحمل ايران مسؤولية اي هجمات تستهدف الاميركيين في العراق.

وقال ترمب في تغريدة له على تويتر اليوم (24 كانون الاول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الاحد لعدة صواريخ.



بالاضافة الى وجود ثلاثة صواريخ لم تنطلق"، مضيفا: "خمنوا من أين أتت..



إيران".

وتابع: "والآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق".

واردف قائلا: "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قتل أميركي سأحمل إيران مسؤولية ذلك..



فكروا مليا".

A.Sh

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