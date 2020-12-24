الصحة العالمية: منطقة شرق المتوسط تخطت الموجة الثانية من كورونا

2020/12/24 | 08:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت منظمة الصحة العالمية أن منطقة شرقي المتوسط تخطت الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا مع تسجيل انخفاض في الإصابات والوفيات بمعظم الدول هناك.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري في اجتماع عبر الفيديو للمكتب الإقليمي للمنظمة: “حسب البيانات لاحظنا انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات في معظم دول الإقليم، وبالتالي يمكن القول إننا تخطينا الموجة الثانية”.ومع ذلك أكد المنظري ضرورة توخي الحظر “حتى نتمكن من الاستمرار في هذا الانخفاض”، مشيرا إلى أن “فئة الشباب حاليا من الفئات التي يتم تسجيل إصابات كثيرة بينها ويعود ذلك لأسباب منها فتح المجالات وفتح المدارس”.يذكر أن حصيلة […]

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