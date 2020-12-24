2020/12/24 | 09:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة “الإضرار العمد” بأموال الجهة التي يعمل فيها.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن “محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على المتهم الهارب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمائة وستة وستين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين إلف دينار وتعمده الإضرار بأموال الجهة التي يعمل فيها خلافا لإحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981″، لافتا إلى أن “سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو ملياران ومائة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بالسجن 15 سنة على رئيس ديوان الوقف السُني الأسبق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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