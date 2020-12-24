الحكم بالسجن 15 عاما على رئيس ديوان الوقف السني السابق

2020/12/24 | 09:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق عن جريمة الاضرار العمد باموال الجهة التي يعمل فيها.

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