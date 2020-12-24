اعلان اول اصابة بالسلالة الجديدة في سنغافورة

2020/12/24 | 09:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة‭‭ ‬‬مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، كما أكدت فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي إصابتهم باللسلالة الجديدة.

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