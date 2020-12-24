بيكيه يستفز جماهير ريال مدريد بتصريح جديد

2020/12/24 | 09:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صرح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لكرة القدم بأنه يعتبر هدفه السادس في مرمى ريال مدريد الأفضل في مسيرته، لأنه جاء ضد الغريم التقليدي وبين جماهيره.وقال بيكيه في تصريحات أدلى بها لصحيفة “آس” الإسبانية: “سأختار الهدف السادس الذي سجلته في شباك ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، لقد كان هدفا تاريخيا لأنه جاء ضد الغريم التقليدي وبين جماهيره”.وحول أسوأ إصابة تعرض لها في مسيرته، قال المدافع الكتالوني: “كانت ضد أتلتيكو مدريد في 2013، قفزت أنا وكوستا ووقعت على الأرض وكسر وركي، غبت حينها لـ3 أشهر لكن اليوم وبعد 6 سنوات لا يمكنني أن أنام إلا على الجانب الأيسر […]

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