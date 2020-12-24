2020/12/24 | 09:10 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 ديسمبر 2020 | 09:07 صباحاً

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إخماد حريق كبير في مخزن للخشب بشارع ابو القاسم وسط الحلة

تمكنت فرق الدفاع المدني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس من السيطرة واطفاء حريق كبير اندلع في مخزن للخشب بشارع ابو القاسم بوسط الحلة.



وقال العميد عادل الحسيني مدير اعلام شرطة بابل" ان حريقا كبيرا اندلع فجر اليوم الخميس في مخزن للخشب بشارع ابو القاسم بوسط الحلة الذي معظم معامل ومخازن الخشب تتواجد فيه وان فرق الدفاع المدني سارعت إلى مكان الحادث قبل أن تنتشر النيران في المخازن المجاورة له وتمكنت من السيطرة على الحريق واطفاءه.



واضاف أن الشرطة لم تسجل إصابات وأن تحقيقا فتح بالحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحريق

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