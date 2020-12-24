واسط تعلن المباشرة بتوسعة طريق كوت – بغداد

2020/12/24 | 09:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة واسط، الخميس، الخميس، عن المباشرة بمشروع توسعة وتأثيث طريق كوت – بغداد بطول 120 كم كمرحلة اولى.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “شركة حمورابي للمقاولات العامة التابعة الى الهيئة العامة للطرق في وزارة الاعمار والاسكان، باشرت المرحلة الاولى من مشروع توسعة وتاثيث طريق كوت – بغداد بطول 120 كم ابتداء من الطريق الحولي في الكوت وصولا الى نهاية الحدود الادارية لناحية الدبوني”، مشيرا الى ان “هذه المرحلة تتضمن ايضا إنشاء ثلاثة مجسرات عند تقاطعات الاحرار والنعمانية والدبوني واربعة جسور للمشاة، اضافة الى تاثيث الطريق”.

واضاف المياحي، ان “الممر الواحد من الطريق سيكون بعرض 12 مترا بدون المقتربات يتضمن ثلاثة مقاطع من اجل انسيابية سير السيارات والمركبات القادمة والذاهبة الى بغداد”، مشيرا الى ان “اعمال المشروع تجري بالتوازي مع أعمال تأهيل الطريق التي باشرنا بها على شكل مراحل قبل عدة أشهر في عدد من مقاطع الطريق المتضررة الذي شهد تحسناً مقبولاً في اكثر من مقاطعة والتي كانت تحتوي على تخسفات وتكسرات كبيرة”.

وبين المياحي ان “طريق كوت – بغداد البالغ طوله 160 كم، اصابه الاهمال والاضرار الكبيرة”، لافتا الى ان “هذا المشروع سيسهم في حال انجازه بتقديم خدمات كبيرة لاصحاب السيارات والحد من الحوادث المرورية”.



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