ريال مدريد يواصل توهجه ويهزم غرناطة بثنائية نظيفة

2020/12/24 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد…واصل فريق ريال مدريد توهجه بالفوز على غرناطة بهدفين نظيفين مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 15 من الليجا.وسجل لريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 57، وكريم بنزيما في الدقيقة 94.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، متخلفا عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق الأهداف، علما بأن الأخير لعب مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.دخل زيزو بنفس التشكيل الذي لعب به المباراة الماضية ضد إيبار، باستثناء تغيير وحيد وهو مشاركة فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش.



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