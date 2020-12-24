الشروع بتنفيذ مشاريع خدمية في قطاعات مهمة بديالى

2020/12/24 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / باشرت شركات محلية متخصصة بتنفيذ مشاريع خدمية في / 3 / قطاعات حيوية في ديالى .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان شركات محلية شرعت بتنفيذ مشاريع خدمية في قطاعات الماء والطرق والمجاري في مدينة بعقوبة والمناطق المحيطة بها وبكلفة اكثر من / 4 / مليارات دينار خصصت من مشاريع تنمية الاقاليم العام الماضي .واضاف ان العمل بتنفيذ مشاريع جديدة سيكون لها الاثر الايجابي على ملف الخدمات خاصة في المناطق الشعبية في مدينة بعقوبة .مركز محافظة ديالى /انتهى

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