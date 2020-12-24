لم أنت في هذا الفضاء؟... - محمد الحنفي

2020/12/24 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إذا لم تقاوم...صهاينة التيه...في دواخل نفسك...عن طريق الحركة...عن طريق النقابة...عن طريق...جمعيات حقوق الإنسان...عن طريق...كل الجمعيات...التحافظ...على مبدئية الفعل...على تفعيل المبادئ...لم أنت موجود...في هذا الفضاء؟...الصار يلوث...بصهاينة التيه...بكل...من تصهين...بكل...من صار...يعانق...صهاينة التيه...يوقع اتفاق ......





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