الصحة العالمية: منطقة شرقي المتوسط تخطت موجة كورونا الثانية

2020/12/24 | 09:26 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت منظمة الصحة العالمية أن منطقة شرقي المتوسط تخطت الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا مع تسجيل انخفاض في الإصابات والوفيات بمعظم الدول هناك.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري في اجتماع عبر الفيديو للمكتب الإقليمي للمنظمة، انه "حسب البيانات لاحظنا انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات في معظم دول الإقليم، وبالتالي يمكن القول إننا تخطينا الموجة الثانية".

ومع ذلك أكد المنظري ضرورة توخي الحظر "حتى نتمكن من الاستمرار في هذا الانخفاض"، مشيرا إلى أن "فئة الشباب حاليا من الفئات التي يتم تسجيل إصابات كثيرة بينها ويعود ذلك لأسباب منها فتح المجالات وفتح المدارس".

يذكر أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم بلغت أكثر من 1.7 مليون شخص، وعدد المصابين أكثر من 78.5 مليون شخص.

المصدر: سبوتنيك+RT

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