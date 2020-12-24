2020/12/24 | 09:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق، ان العام الجديد لن يكون رحلة سهلة، مشددا على أن العراق سيستمر في مواجهة التحديات.

وقالت بلاسخارت في رسالة بمناسبة نهاية العام الجاري، "لقد تأثرنا جميعاً، بطريقةٍ أو بأُخرى، بالجائحة العالمية.



وقد عانى العراق، شأنه شأن بقية العالم، معاناة شديدة.



وللأسف، فقد فاقمت جائحة كوفيد-19 بدورها التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يواجهها العراق أصلاً".

وأضاف "ومع حلول العام الجديد، والوعد بتوفير اللقاح، يحدوني أملٌ كبيرٌ بأن تغدو هذه الأزمة الصحية الراهنة صفحةً من الماضي في القريب العاجل، ليتيح ذلك المجال والوقت لمعالجة المشكلات واغتنام الفرص التي تنتظرنا.



لن يكون العام الجديد رحلةً سهلة، إذ لا شك في أن العراق سيستمر في مواجهة تحدياتٍ متعددة تعصف في آنٍ واحد، فمن التحديات الاقتصادية والأمنية إلى الحاجة الملحّة للإصلاح.



ومن المقرر إجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو 2021 ، ما يمنح الشعب العراقي الفرصة لإسماع أصواتهم وهم يرسمون مستقبلهم السياسي.



وسيثبُت أنّ لمصداقية هذه الانتخابات والتزام جميع أصحاب الشأن بها أهميةً جوهريةً".

واشارت الى انه في تشرين الأول الماضي، أحيت الأمم المتحدة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لها في خدمة الإنسانية.



والعراق عضوٌ مؤسسٌ في الأمم المتحدة، ونحن نتطلع إلى استمرار شراكتنا ونحن نعمل معاً من أجل مجتمع أكثر أمناً وازدهاراً وعدلاً.

PUKmedia / عن اعلام اليونامي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: العراق سيستمر بمواجهة التحديات في العام المقبل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: العراق سيستمر بمواجهة التحديات في العام المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).