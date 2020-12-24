لجنة نيابيَّة: قانون الناجيات لا يقتصر على الايزيديات

2020/12/24 | 09:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شمل مجلس النواب جميع العراقيات المتعرضات للانتهاكات بـ«قانون الناجيات»، ولم يقتصر على الايزيديات فقط.وقالت نائب رئيس لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية، انتصار الجبوري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان «الانتهاكات والاعتداءات والاستغلال الجنسي الذي تعرضت له الايزيديات على يد عصابات داعش عند احتلالها قضاء سنجار كبيرة، لا يمكن تعويضها بمبلغ من المال او قطعة ارض او وظيفة بسبب المعاناة والتبعات النفسية التي لحقت بهن».واضافت الجبوري، ان «القانون جاء ليبعث رسالة ثقة واحترام من الحكومة بانها تهتم بنساء هذا المكون»، موضحة ان «القانون في قراءته الاولى والثانية كانت فيه ملاحظات بضمنها لماذا لا تشمل النساء العربيات والمسيحيات والشبكيات والتركمانيات اللواتي تعرضن الى انتهاكات اسوة بالايزيديات».واكدت الجبوري ان «هذا القانون سيكون فرصة لانصاف جميع الضحايا من النساء ومن جميع المكونات»، مشيرة الى «وجود اعتراضات على شمول نساء باقي المكونات بهذا القانون، الا ان اللجنة والمؤيدين لهذا الطرح اصروا على شمولهن وتغيير اسم القانون الى «الناجيات العراقيات».واوضحت نائب رئيس اللجنة ان «اللجنة ستدرس جميع الملاحظات والمقترحات وتدرجها ضمن القانون لانصاف جميع النساء اللواتي ظلمن عندما احتلت داعش عددا من المحافظات»، منوهةً بان «المجلس سيتأنى بتشريعه ليكون ضامناً لحقوق جميع النساء».



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