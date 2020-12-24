ألمانيا تسجل أكثر من 800 وفاة جديدة بكورونا

2020/12/24 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، أكثر من 800 حالة وفاة جديدة و32 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لآخر أرقام وبيانات “معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية” الصادرة اليوم ارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 28770 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات مليونا و585115 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.وفي وقت سابق رجح رئيس “معهد روبرت كوخ” أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.

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