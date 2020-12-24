2020/12/24 | 09:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت ألمانيا أكثر من 800 حالة وفاة جديدة و32 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اكثر من 800 وفاة و32 اصابة جديدة بكورونا في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اكثر من 800 وفاة و32 اصابة جديدة بكورونا في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).