اسعار النفط تعاود الارتفاع

2020/12/24 | 09:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت اسعار النفط ارتفاعا ، اليوم الخميس، بفعل سحب مخزونات النفط الخام والبنزين الاميركية، فيما رحب المستثمرون باتفاق تجاري محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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