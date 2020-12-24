سيميوني: 9 أعوام مع أتلتيكو وهناك تحديات لم نخضها بعد

2020/12/24 | 09:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تذكر مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، اليوم الأربعاء “الأوقات الجميلة” التي شهدها منذ التعاقد معه قبل تسعة أعوام لتدريب “الروخيبلانكوس”، مؤكداً “التحديات الكبير لخوضها” بعد مع الفريق الذي قاده الأربعاء لتحقيق الفوز رقم 300 له في 499 مباراة.وكتب سيميوني عبر شبكات التواصل الاجتماعي “تسعة أعوام كمدرب للأتلتي.أوقات رائعة عشناها معا، وتحديات كبيرة بعد لخوضها.فخور وممتن”، مرفقاً صورة يظهر فيها مبتسماً بملعب واندا متروبوليتانو فيما ينظر إلى جدارية مرسوم عليها دييغو غودين لحظة تسجيله هدفه في ملعب كامب نو والذي منح “الروخيبلانكوس” لقب الدوري موسم 2013-2014، وكذلك غابي فرنانديز أثناء رفعه كأس الملك الذي توج به الفريق المدريدي موسم 2012-2013.

ونجح المدرب الأرجنتيني على مدار تسعة أعوام في المساهمة في فوز الفريق بسبعة بطولات هي الدوري (2013-2014)، وكأس الملك (2012-2013)، وكأس السوبر الإسباني في 2014، وكذلك الدوري الأوروبي مرتين موسمي (2011-2012) و(2017-2018)، وكأس السوبر الأوروبي مرتين في 2012 و2018، إضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

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