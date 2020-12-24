الامم المتحدة “قلقة” من قرار ترامب بالافراج عن منفذي جريمة النسور

2020/12/24 | 09:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقها من قرار الرئيس الامريكي بشأن الافراج عن منفذي جريمة ساحة النسور.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار الرئيس الأمريكي، بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة بلاك ووتر، أدينوا بقتل مدنيين عراقيين”.

واضافت ان “العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل”.

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