التربية تشدد الإجراءات الوقائية مع قرب 2021 وتصدر توجيهاً للإدارات المدرسية

2020/12/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة التربية، الخميس (24 كانون الاول 2020)، تشديد الإجراءات الوقائية، الخاصة بفيروس كورونا، مع قرب نهاية السنة الميلادية، فيما أصدرت توجيهاً للإدارات المدرسية.

وقال الوكيل الإداري للوزارة، فلاح القيسي، في تصريح صحفي، إنه "تم التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق اجراءات مشددة للوقاية من الفيروس حفاظا على الطلبة والهيئات التدريسية منه، وتأتي مكملة لما اتخذته الوزارة بهذا الشأن بداية العام الدراسي (2020 ــ 2021)".

وأضاف، انه "تم توجيه الادارات المدرسية بضرورة التنسيق مع المستوصفات القريبة من المدرسة لإجراء مسحات لكوفيد 19 بغية اتخاذ الاجراءات الصحية المسبقة بحق المصابين حال ظهرت نتائج المسحة الطبية لديهم ايجابية على ان تشمل المسحات الطلبة والمدرسين والمعلمين عموما".

وأشار الوكيل الإداري للوزارة، إلى "تشكيل لجان صحية تربوية مختصة بإجراء هذه المسحات بشكل عاجل شريطة ان تكون عشوائية".

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