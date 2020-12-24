متنبئ جوي يعلن دخول العراق بموجة باردة ويتحدث عن تفاصيلها

2020/12/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، (24 كانون الأول، 2020)، عن حالة الطقس لهذا اليوم، التي ستشهد فيها مناطق متفرقة من البلاد، امطار وثلوج.

وقال عطية في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الخميس سيكون بارداً ومشمساً، فيما انتهت فرص هطول الامطار وتلاشت الحالة الجوية السريعة التي اثرت في اجواء بعض مدن البلاد يوم الاربعاء تقريبا، عدا زخات متفرقة في البصرة ليلا وفجر الخميس".

واضاف أن "فرص هطول الامطار ما زالت مستمرة يوم الخميس في مناطق شمال كربلاء والانبار والسليمانية وشمال اربيل ودهوك مصحوبة بهطول ثلجي على المرتفعات التي ترتفع عن 1 كم وربما يكون كثيفا فوق قمم الجبال وايضا متوقع ان يصل للمناطق المنخفضة في السليمانية".

واضاف أن "اجواء مدن البلاد تستعد لاستقبال اول موجة شتوية باردة ستؤثر في كافة المدن بدرجات متفاوتة، ومدن شمال وغرب البلاد هي الاكثر تأثرا بالحالة التي ستسجل ما دون الصفر في اغلب مناطق السليمانية ودهوك واربيل للأيام الجمعة والسبت والاحد خصوصا كذلك الحال شمال نينوى وغرب وشمال الانبار".

وتابع عطية أن "الانخفاض يبدأ تدريجيا في كافة المدن نهار يوم غد الخميس ويتعمق خلال الايام المقبلة"، متوقعا أن "تشكل موجات من الضباب تشمل اربيل وشمال نينوى ودهوك وشرق السليمانية".

ولفت إلى أن "هنالك استقراراً نسبياً في الاجواء يبدأ من يوم الخميس 24 كانون الأول الجاري ويستمر طوال الاسبوع المقبل ولا توجد حالة جوية مهمه ومؤثرة".

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