طهران ترد على تهديد ترامب الاخير بعد تطورات استهداف السفارة - عاجل

2020/12/24 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حملت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، (24 كانون الأول، 2020)، الحكومة ‏الأميركية مسؤولية وعواقب أي عمل "غير حكيم" تقوم به في المرحلة الحالية، ‏بحسب تعبيرها، فيما حذرت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من خوض ‏المغامرات الخطيرة في الأيام الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض.‏

وذكرت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها أن "الحكومة الأميركية مسؤولة عن ‏عواقب أي عمل غير حكيم تقوم به في المرحلة الحالية"، موضحة ان "الاتهامات ‏الأميركية الأخيرة لإيران مكررة ولا أساس لها من الصحة ومفبركة من قبل البيت ‏الأبيض".‏‎ ‎

واضافت ان "الاتهامات الأميركية تهدف إلى التغطية على الظروف الصعبة التي ‏يجد ترامب نفسه فيها"، مبينة ان "نكرر رفضنا أي استهداف للأماكن الديبلوماسية ‏والسكنية‎".



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وتابعت أن "الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة يسعون إلى زيادة التوتر ‏وإثارة الفتن الجديدة"، مشددة على "أن رد إيران على الإرهاب الأميركي واضح ‏وشجاع وفي مستواه المناسب".‏

واشارت الخارجية الإيرانية إلى أنه "على النظام الأميركي استخدام سيناريوهات ‏أكثر منطقية لتبرير فتنهِ التي يسعى إليها"، محذرة "الرئيس الأميركي من خوض ‏المغامرات الخطيرة في الأيام الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض‎".



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وغرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بعد اجتماع أمني رفيع المستوى ‏في البيت الأبيض بحث مخاوف شن هجمات على مصالح أميركية في العراق‎.



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وقال ترامب، في تدوينته على تويتر تعرضت سفارتنا في بغداد للضرب الاحد بعدة ‏صواريخ فشل اطلاق ثلاثة صواريخ، خمّنوا من اين كانت؟، من ايران".‏

يتبع .



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