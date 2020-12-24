الحكم بالسجن 15 عاما على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق

2020/12/24 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق عن جريمة الاضرار العمد باموال الجهة التي يعمل فيها.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" أن محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على المتهم الهارب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق، عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمائة وستة وستين مليون وخمسمائة واربعة وعشرين الف دينار وتعمده الاضرار باموال الجهة التي يعمل فيها خلافا لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981".واشار إلى:" أن سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو ملياران ومئة وسبعة ملايين دينار عراقي قاصدا المنفعة الشخصية من هذه العملية".وأضافت أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لاحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي"./انتهى7

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