الأمم المتحدة تهاجم الرئيس الأمريكي بسبب العراق

2020/12/24 | 09:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الامم المتحدة انتقادات حادة للرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب سياساته تجاه العراق....

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