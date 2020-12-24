عادل عبد المهدي: الشهيد سليماني دخل العراق باسمه الصريح

2020/12/24 | 09:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي ان الشهيد الفريق قاسم سليماني دخل العراق باسمه الصريح وجوازه الحقيقي....

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