2020/12/24 | 09:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: نائب عن سائرون: البرلمان سيمضي بالتصويت على تخفيض رواتب أعضائه عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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