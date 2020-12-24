2020/12/24 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…سجلت ألمانيا أكثر من 800 حالة وفاة جديدة و32 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لآخر أرقام وبيانات “معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية” الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 28770 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات مليونا و585115 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.وفي وقت سابق رجح رئيس “معهد روبرت كوخ” أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تسجل أكثر من 800 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تسجل أكثر من 800 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).