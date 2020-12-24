نائب: عفو ترامب عن قتلة العراقيين لا ينسجم مع التزام واشنطن بقيم حقوق الانسان

2020/12/24 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو مجلس النواب رئيس كتلة عراقيون النيابية هشام السهيل، عفو الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن قتلة العراقيين بانه لا ينسجم مع الالتزام الامريكي بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون.

وقال السهيل في بيان صحفي ان “هذا العفو لا يخدم العلاقة بين البلدين في ظل انتظار ذوي الشهداء انصاف ابنائهم وتعويضهم”.

واضاف السهيل ان “العفو عن قتلة في عملية استنكرتها الاوساط الداخلية والعالمية يعد استخفافا بهذه الاوساط وموقفها الرافض لهذه الاعمال”.

واوضح ان “الرئيس الامريكي بهذا العفو تجاهل وبشكل مؤسف كرامة من سقط ضحية هذه الاعمال ومشاعر وحقوق عوائلهم وذويهم”.

وتابع السهيل ان “البرلمان سيتابع مع وزارة الخارجية والجهات المعنية مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة للعودة عن هذا القرار المنافي لحقوق الانسان”.

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