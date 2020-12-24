بدر تصعد من موقفها وتطالب بمقاضاة الوزراء المقصرين بعد ازمة الدولار

2020/12/24 | 10:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الخميس، عن وجود مساع لتشكيل لجان خاصة لمقاضاة الوزراء المقصرين في ملف ازمة الدولار، مطالبا باستقالة محافظ البنك المركزي العراقي.وقال الكعبي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “محافظ البنك المركزي كان الأجدر به تقديم استقالته لو كان “شجاعاً” وقد طلبنا تشكيل لجان لإحالة الوزراء المقصرين إلى المحاكم”.واضاف ان ” وزير المالية امتنع عن بيع الدولار للبنك المركزي أكثر من شهر قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار خطيروتابع الكعبي ان ” الكتل السياسية لم تتفق “جميعها” مع الحكومة على رفع الدولار وان الحكومة غير قادرة على ضبط أسعار الدولار بالأسواق المحلية”.انتهى 25د

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