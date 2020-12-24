المجلس الوزاري للخدمات يشرك شركة عراقية في تنفيذ مشروع مجاري الديوانية

2020/12/24 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلن المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية،اليوم الخميس،عن مشاركة شركة عراقية في تنفيذ مشروع مجاري الديوانية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، قرر إلغاء قرار المجلس المرقم (25 لسنة 2019) وإدخال إحدى الشركات العراقية ذات الخبرة والتخصص، كشريك في تنفيذ مشروع مجاري الديوانية،"مبيناً أن" تكون الشركة مقبولة من وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة".

وأضاف أن"القرار تضمن ، عرض المشروع على مجلس الوزراء، لاستثنائه من القرار المرقم (170 لسنة 2019)".

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