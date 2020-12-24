2020/12/24 | 10:12 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 ديسمبر 2020 | 09:49 صباحاً

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قريبا..



تشريع قانون العاصمة بغداد

أبدت لجنة الخدمات النيابيَّة عزمها على تشريع قانون العاصمة في المرحلة المقبلة.



وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني: “يجب أن تكون هناك آلية تنظر للتصميم الأساس لمدينة بغداد من خلال وضع مخططات تتناسب مع طبيعة الحداثة”، لافتا إلى أنه “من المؤمل خلال الفترة المقبلة تشريع قانون العاصمة، الذي يعد من أهم القوانين التي تضع الآليات الصحيحة للمدينة”.



وأضاف أن “مواقع المولات تفتقر إلى التخطيط وهي تقترب من بعضها البعض وتتسبب بخلق زحامات في عدد من المناطق

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