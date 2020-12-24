2020/12/24 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لهذا اليوم الخميس 24 كانون الاول 2020

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

142,000

———————

اربيل / بورصة

142,000

———————-

البصرة / بورصة

141,000

—-—————-

السليمانية / بورصة

142,500

———————-

الموصل / جملة

141,400

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في الاسواق العراقية لتقترب من التسعيرة الرسمية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في الاسواق العراقية لتقترب من التسعيرة الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).