الصحة العراقية تعلن رفض مجلس الوزراء لحظر التجوال.. وتكشف السبب

2020/12/24 | 10:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزرة الصحة العراقية، رفض مجلس الوزراء لمقترحها في فرض حظر التجوال الجزئي.

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