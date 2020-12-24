الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في الأنبار

2020/12/24 | 10:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار، هجوما لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الكرمة....

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