ارتفاع طفيف بأسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية والشراء يستقر عند 1410

2020/12/24 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، ارتفاعاً طفيفاً بأسعار البيع في الأسواق المحلية، ليستقر الشراء عند الـ 1410 دنانير مقابل كل دولار أمريكي.

وجاء سعر بيع الدولار مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة، 143,000 مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما سعر شراء الدولار هو 141,000، وبشكل تقريبي بين مكاتب الصيرفة.

وفي الأسعار الدولية، سجل سعر الدولار مقابل التومان الإيراني 100 دولار لكل 2540 تومان، وبشكل تقريبي، و100 يورو لكل 122,05 دولار، وكل 100 باوند مقابل 135,55 دولار، إضافة إلى أن كل 100 دولار تساوي 764,50 ليرة تركية.

وجاء سعر أونصة الذهب عالمياً، 1877,13$، بينما سعر برميل نفط الخام برنـت هو 51,40 دولار، في حين سعر برميل نفط الخام الامريكـي 48,30 دولار.

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