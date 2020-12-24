خريجو كليات الهندسة في البصرة يغلقون بوابتي شركتي المنتجات النفطية وتعبئة الغاز احتجاجا على عدم توفير فرص عمل

2020/12/24 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اغلق خريجو كليات الهندسة في البصرة" اليوم الخميس"بوابتي شركتي المنتجات النفطية وتعبئة الغاز ومنعوا دخول الموظفين لمزاولة اعمالهم كإجراء تصعيدي لحين تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل تعيين لهم ./انتهى

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