لجنة نيابية تدعو الحكومة للكشف عن الجهات المتورطة بحادثة المطار

2020/12/24 | 10:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد …طالب عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية احمد الكناني، الخميس ، الحكومة العراقية الإسراع بإلغاء السرية وكشف الجهات التي اوشت بحياة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه.وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة/ ، ان هناك تقصيرا حكوميا واضحا في كشف ملابسات التحقيق الخاص بحادثة مطار بغداد الدولي”.وأضاف أن ” ايادي داخلية هي من اوشت بتواجد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والضيف قاسم سليماني ورفاقهما داخل مطار بغداد الدولي”.وطالب الكناني الحكومة الى الايفاء بما وعدت به من حسم نتائج التحقيقات بملف مطار بغداد الدولي وكشف الجهات المتورطة “.وكان قد اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري في تصريح سابق ل / المعلومة/ ، الى استمرار التحقيقات باغتيال قادة النصر “، انتهى 25 ح

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