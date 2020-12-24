احباط محاولة لتهريب الادوية في الشعب 'صور'

2020/12/24 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الخميس، عن ضبط سيارة محملة بالادوية في سيطرة الشعب شمال شرق بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "اثناء اجراء عملية الفحص في سيطرة الشعب بواسطة عجلة السونار( M60) تم وقوع الشك والاشتباه على احدى عجلات الحمل المارة بالسيطرة وذلك لوجود اختلاف بالكثافه، وبعد اجراء عملية التفتيش اليدوي تبين انها تحمل ادوية مهربة داخلة بدون موافقات وزارة الصحة".

واشارت الى ان "السيارة تم تسليمها الى الجهات المختصة".

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