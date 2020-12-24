وزير الصحة البريطاني: اكتشاف سلالة ثالثة من كورونا تنتشر بسرعة كبيرة

2020/12/24 | 10:22 - المصدر: سفن سكاي

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن السلالة الثالثة من فايروس كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة.

وقال هانكوك إن المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأضاف هانكوك أنه اعتبارا من 26 ديسمبر كانون الأول الحالي ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.

وأشار الى ان اكتشاف النوع الجديد جاء بعد وافدين الى الممكلة المتحدة قادمين من دول جنوب افريقيا.

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