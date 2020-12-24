2020/12/24 | 10:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (24 كانون الأول 2020) بحسب رصد مختصين.

بغداد - السعر في بورصة الكفاح

142,000

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اربيل / بورصة

142,000

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البصرة / بورصة

141,000

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السليمانية / بورصة

142,500

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الموصل / جملة

141,400

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2540 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 122,05 دولار

100 باوند ⬅️ 135,55 دولار

100 دولار ⬅️ 764,50 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1877,13$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 51,40 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 48,30 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار وبعض العملات والنفط والمعادن في سوق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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