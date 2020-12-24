سائرون تعلن استعداد البرلمان لتخفيض رواتب اعضائه

2020/12/24 | 10:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الخميس، استعداد مجلس النواب لتخفيض رواتب أعضائه في الموازنة لتجاوز الازمة التي تمر بها البلد.

وقال العميري في تصريح له، اليوم (24 كانون الاول 2020) إن "البرلمان مع أي خطوة لتقليل النفقات من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد"، مؤكدا "مضي مجلس النواب بالتصويت على تخفيض رواتب أعضائه في الموازنة، لأن المسؤولية تقع على الجميع، سواء الحكومة أو البرلمان".

وأضاف أنه "في حال تخفيض رواتب المسؤولين في الحكومة والبرلمان والدرجات الخاصة تجاوزا للأزمة، فإن مجلس النواب سيذهب بهذا الاتجاه".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، قد اعلن في وقت سابق أن موازنة 2021 ستشهد استقطاع جزء كبير من رواتب الرئاسات الثلاث وان الموازنة ستستقطع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث و 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء.

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