2020/12/24 | 10:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن احباط عملية سرقة مادة زيت الغاز في محافظة البصرة.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من احباط عملية سرقة مادة زيت الغاز من خلال ثقب انبوب (١٠ عقدة )الناقل للمادة اعلاه والمغذي لمحطة شط البصرة من خلال ربط صمامات عدد (٢) حديثة الربط على الانبوب”.وأضافت انه “تم اجراء اللازم وصيانة الخرق من قبل الجهات المختصة”.

ظهرت المقالة احباط عملية سرقة مادة زيت الغاز في البصرة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عملية سرقة مادة زيت الغاز في البصرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عملية سرقة مادة زيت الغاز في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).