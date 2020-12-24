2020/12/24 | 10:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تعتقل عنصراً بداعش شارك بتفجير جامع والتعرض لقوات عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/24 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل عنصراً بداعش شارك بتفجير جامع والتعرض لقوات عراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل عنصراً بداعش شارك بتفجير جامع والتعرض لقوات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).