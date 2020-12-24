الكاظمي والقرار الصعب - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/24 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي مصداقية الإنسان ..



كيف التعرف عليها ؟ من خلال السلوك والتصرف ومن خلال المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع الملموس ..



ومن خلال هذه الرؤيا نستنتج أن من السهولة على الكاظمي اتخاذ القرار الصعب وتطبيقه على الشعب الأعزل الذي يركض ليله ونهاره من أجل توفير لقمة العيش لإطعام الأفواه الجائعة من الموظفين والكادحين والمحرومين ...



وهو بعمله هذا اقتطع القرار الصعب من أفواه الجياع من أجل توفير وسد النقص في مي ......





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