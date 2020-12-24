الداخلية تعلن خلو العراق من “الجرائم الغامضة”

2020/12/24 | 10:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الداخلية، الخميس، انخفاض مستوى الجريمة المنظمة خلال العامين الأخيرين، مشيرة الى خلو العراق من “الجرائم الغامضة” وغير المكتشفة.وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “ومن خلال المتابعة والعمل للحد من تلك الجرائم، لوحظ انخفاض كبير في الجرائم المنظمة، اذ إن نسبة الجرائم حاليا واحد بالمئة او تكاد تكون معدومة خلال العامين الاخيري”.وأضاف محمود ان “مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على العديد من تجار ومروجي هذه الافة وكميات كبيرة منها ببعض المحافظات، ضمن حملات التفتيش والمتابعة وملاحقة المجرمين وتكثيف الجهود للقضاء على الذين يحاولون المساس بمستقبل الشباب عن طريق نشر المخدرات والمؤثرات العقلية.”واكد محمود أن “ العراق اصبح خاليا تماماً من الجرائم الجنائية الغامضة”، منوهاً بأنه “مهما كانت مخططات المجرمين فإنه يتم اكتشافها بأقل من 72 ساعة لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية”.



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