رسالة من بلاسخارت مع قرب انتهاء العام الحالي

2020/12/24 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عبّرت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق هينيس جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، عن أملها بأن تغدو الأزمة الصحية الراهنة صفحة من الماضي في القريب العاجل، ليتيح ذلك المجال والوقت لمعالجة المشكلات واغتنام الفرص التي تنتظرنا.وقال بلاسخارت في بيان بمناسبة نهاية العام، “لقد تأثرنا جميعاً، بطريقةٍ أو بأُخرى، بالجائحة العالمية.وقد عانى العراق، شأنه شأن بقية العالم، معاناة شديدة.وللأسف، فقد فاقمت جائحة كوفيد-19 بدورها التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يواجهها العراق أصلاً”.واضاف انه “مع حلول العام الجديد، والوعد بتوفير اللقاح، يحدوني أملٌ كبيرٌ بأن تغدو هذه الأزمة الصحية الراهنة صفحةً من الماضي […]

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