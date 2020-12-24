القبض على ارهابي غربي بغداد شارك بتفجير جامع في بيجي

2020/12/24 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على ارهابي، غربي بغداد شارك بتفجير جامع النورين في قضاء بيجي.

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