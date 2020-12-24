السهيل: عفو ترامب عن قتلة العراقيين لا يخدم علاقة البلدين والبرلمان سيتابع القرار

2020/12/24 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة عراقيون النيابية هشام السهيل، الخميس، ان عفو الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن قتلة العراقيين لا ينسجم مع الالتزام الامريكي بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون.

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