رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير الشباب والرياضة

2020/12/24 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان في مكتبه اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وناقش الجانبان “عددا من القضايا الخاصة بالوزارة والمعروضة على المحاكم وسرعة حسمها ليتسنى للوزارة تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لها”.

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