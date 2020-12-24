بالصور.. سحب غريبة في مدينة عراقية وتفسير علمي

2020/12/24 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت سحب "غريبة الشكل" في مدينة عراقية.

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